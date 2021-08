VIDEO | il tacco di Max | Galliani e… il gol di Ranocchia | il meglio di Monza-Juve

Advertising

ltprob95 : RT @Bresingar: Tacco e oplà musetto davanti - OrazioPietro88 : RT @Bresingar: Tacco e oplà musetto davanti - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Galliani, il tacco di Max e… il super gol di #Ranocchia: il meglio di #MonzaJuve #TrofeoBerlusconi - infoitsport : Allegri, visto che tacco? Il VIDEO fa il giro dei social - Matteo40099033 : RT @Bresingar: Tacco e oplà musetto davanti -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO tacco

ilBianconero

... un tiro di Falletti con De Lucia che ha messo in angolo, una azione splendida impostata da Furlan, impreziosita da un colpo didi Falletti che ha messo Paghera davanti al portiere ma la sua ...La Juventus supera 2 - 1 il Monza grazie alle reti di Filippo Ranocchia e Dejan Kulusevski e si aggiudica il Trofeo Berlusconi. Per il Monza a segno Marco D'Alessandro. Ecco le immagini più belle del ...In quel di Altach, in Austria, il tecnico serbo schiera il solito 4-3-1-2 per affrontare Haaland e compagni. Il Bologna regge l’urto solo fino al 24’, minuto nel quale si arrende alla conclusione a re ...Noi di Cosmo siamo sandali dipendenti, in caso non lo aveste ancora capito... dai sandali bassi più cool, ai modelli bassi super glam o da sera con dettagli gioiello, non ne abbiamo mai abbastanza!!!