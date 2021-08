VIDEO Atletica, Gianmarco Tamberi: “Ho sognato questo giorno per tanto tempo” (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi, domenica primo agosto 2021, è diventata immediatamente una giornata storica per lo sport italiano. Gianmarco Tamberi, infatti, ha vinto la medaglia d’oro del salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo, dando il via ad un pomeriggio epocale, bissato dopo 10 minuti dal trionfo di Marcell Jacobs nei 100 metri. A fine gara le emozioni hanno trovato il saltatore in alto marchigiano, che ha vissuto una rincorsa lunga 5 anni a questa medaglia d’oro dopo il terribile infortunio che lo aveva fermato a pochi giorni da Rio 2016. Una rivincita sportiva che non ha prezzo. “Ho sognato questo giorno per ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Oggi, domenica primo agosto 2021, è diventata immediatamente una giornata storica per lo sport italiano., infatti, ha vinto la medaglia d’oro del salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo, dando il via ad un pomeriggio epocale, bissato dopo 10 minuti dal trionfo di Marcell Jacobs nei 100 metri. A fine gara le emozioni hanno trovato il saltatore in alto marchigiano, che ha vissuto una rincorsa lunga 5 anni a questa medaglia d’oro dopo il terribile infortunio che lo aveva fermato a pochi giorni da Rio 2016. Una rivincita sportiva che non ha prezzo. “Hoper ...

