“Vi racconto mia figlia Martina Fidanza | le Olimpiadi per diventare grande”

(Di domenica 1 agosto 2021)è abituata ai grandi panorami internazionali. Nonostante la giovanissima età, la 21enne di Brembate Sopra ha saputo aggiudicarsi diverse prove di Coppa del Mondo oltre che un titolo europeo élite nello scratch presentandosi come la stella nascente del ciclismo su pista italiano. Il clima che un velodromo trasmette è comunque diverso da quello che si respira alle, in particolare se si tratta della prima partecipazione a una rassegna a cinque cerchi. Per questo motivo è fondamentale mantenere sotto controllo le emozioni, ma soprattutto godersi al meglio quest’esperienza tutta nuova come sa bene Giovanni ...

Advertising

AleGnocchi : RT @Santippe87: @la_kuzzo Racconto la mia: tutti i giorni prendo un treno regionale che da Genova centro porta nella riviera di ponente (Sa… - sulsitodisimone : RT @Santippe87: @la_kuzzo Racconto la mia: tutti i giorni prendo un treno regionale che da Genova centro porta nella riviera di ponente (Sa… - sstupidal : RT @Melagolden: Io che racconto la mia vita sentimentale a degli sconosciuti su Twitter: #Tiziaparty - PietroPecchioni : RT @Santippe87: @la_kuzzo Racconto la mia: tutti i giorni prendo un treno regionale che da Genova centro porta nella riviera di ponente (Sa… - sergioalesi : RT @Santippe87: @la_kuzzo Racconto la mia: tutti i giorni prendo un treno regionale che da Genova centro porta nella riviera di ponente (Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto mia

BergamoNews.it

Ilviene fatto attraverso quattro strumenti e spiriti diversi: Fabrizio Stella (chitarre, ... Maurizio Rapino: "Lapassione nell'organizzare questo festival nasce dal profondo amore per il ...Solo così potevo immaginare un'odissea, contemporanea, solo portando la leggenda a noi, in ... con i loro molteplici strumenti, voci musicali del".la cantante accompagnata dal chitarrista Gil Dor, protagonista di un concerto "esclusivo" ispirato al nuovo album "Afterallogy" ...Antonella Clerici torna in tv con le repliche di The Voice Senior e rivela: "Sanremo 2022? Non quest'anno, ma in futuro non lo escludo" ...