"Vi incarognite per l'aereo privato. Ma così aiuto mia figlia": lo sfogo della moglie di Bonolis (Di domenica 1 agosto 2021) Presa di mira sui social, Sonia Bruganelli spiega definitivamente perché viaggia con l'aereo privato e mette a tacere ogni critica Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 agosto 2021) Presa di mira sui social, Sonia Bruganelli spiega definitivamente perché viaggia con l'e mette a tacere ogni critica

Advertising

Italia_Notizie : Sonia Bruganelli posta la foto della figlia e scrive: “Voi che vi ‘incarognite’ per l’aereo privato, chi non lo far… - VanityFairIt : «Quando vi incarognite con l’aereo privato, sappiate che è anche un modo per rendere la vita più facile a Silvia. C… -