Versilia, il vento spazza la spiaggia. Disagi per i bagnanti (Di domenica 1 agosto 2021) La libecciata che ha colpito la Toscana si fa sentire sulla costa versiliese. Ecco la situazione a Lido di Camaiore. A causa del vento sulla costa toscana sarà allerta gialla anche nella giornata di ... Leggi su lanazione (Di domenica 1 agosto 2021) La libecciata che ha colpito la Toscana si fa sentire sulla costa versiliese. Ecco la situazione a Lido di Camaiore. A causa delsulla costa toscana sarà allerta gialla anche nella giornata di ...

Advertising

paolanenciarini : #camminare lungo la #riva #vento non #titemo #versilia @ Marina Di Pietrasanta, Toscana, Italy - GermanMoscons : @dnaJuve27 In Versilia si bolle… avevano dato acqua e vento ma nulla.. solo un po’ di libeccio … non se ne può più - TrafficoA : A12 - Versilia-Collesalvetti - Vento Forte A12 genova-Rosignano marittimo Vento Forte tra Versilia e Collesalvetti -

Ultime Notizie dalla rete : Versilia vento Versilia, il vento spazza la spiaggia. Disagi per i bagnanti La libecciata che ha colpito la Toscana si fa sentire sulla costa versiliese. Ecco la situazione a Lido di Camaiore. A causa del vento sulla costa toscana sarà allerta gialla anche nella giornata di lunedì 2 ...

Toscana: forte vento di libeccio sulla costa, il mare fra gli ombrelloni In Versilia l'acqua è arrivata fino alle prime file degli ombrelloni. Stessa cosa sulla costa grossetana. A Viareggio il vento forte ha costretto il Comune a chiudere le pinete: c'è il rischio di ...

Versilia, il vento spazza la spiaggia. Disagi per i bagnanti / VIDEO LA NAZIONE Toscana: forte vento di libeccio sulla costa, il mare fra gli ombrelloni Firenze, 1 agosto 2021 - Disagi in Toscana in questo primo giorno di agosto a causa del libeccio. Il vento ha soffiato molto forte su tutta la costa. Bagni in mare praticamente off limits a causa del ...

Versilia, il vento spazza la spiaggia. Disagi per i bagnanti / VIDEO La libecciata che ha colpito la Toscana si fa sentire sulla costa versiliese. Ecco la situazione a Lido di Camaiore. A causa del vento sulla costa toscana sarà allerta gialla anche nella giornata di l ...

La libecciata che ha colpito la Toscana si fa sentire sulla costa versiliese. Ecco la situazione a Lido di Camaiore. A causa delsulla costa toscana sarà allerta gialla anche nella giornata di lunedì 2 ...Inl'acqua è arrivata fino alle prime file degli ombrelloni. Stessa cosa sulla costa grossetana. A Viareggio ilforte ha costretto il Comune a chiudere le pinete: c'è il rischio di ...Firenze, 1 agosto 2021 - Disagi in Toscana in questo primo giorno di agosto a causa del libeccio. Il vento ha soffiato molto forte su tutta la costa. Bagni in mare praticamente off limits a causa del ...La libecciata che ha colpito la Toscana si fa sentire sulla costa versiliese. Ecco la situazione a Lido di Camaiore. A causa del vento sulla costa toscana sarà allerta gialla anche nella giornata di l ...