Vento e mareggiate: allerta meteo gialla sulla costa pisana (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora instabilità, con possibili temporali e precipitazioni isolate, e rinforzo dei venti di libeccio. La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino, con ... Leggi su pisatoday (Di domenica 1 agosto 2021) Ancora instabilità, con possibili temporali e precipitazioni isolate, e rinforzo dei venti di libeccio. La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino, con ...

Advertising

infoitinterno : Allerta meteo a Livorno lunedì 2 agosto: codice giallo per vento e mareggiate - infoitinterno : Meteo in Liguria, vento forte e mareggiate sull'Imperiese - Riviera24 - amtoscana : RT @toscananotizie: #AllertaMeteoTOS #ProtCivTos codice giallo per vento e mareggiate su costa toscana centro-nord e arcipelago fino alle o… - toscananotizie : #AllertaMeteoTOS #ProtCivTos codice giallo per vento e mareggiate su costa toscana centro-nord e arcipelago fino al… - SienaFree : Vento e mareggiate, codice giallo su costa centro-nord della Toscana e arcipelago fino alle 12 di lunedì 2 -