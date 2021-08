Vela Tokyo 2020, le emozioni di Ruggero Tita: “Siamo concentrati per la medal race” (VIDEO) (Di domenica 1 agosto 2021) Caterina Banti e Ruggero Tita si sono assicurati un posto sul podio nel Nacra 17. Il duo azzurro è sicuro di conquistare una medaglia che verrà contesa nella medal race, tra due giorni. Sarà sufficiente chiudere tra i primi sei per assicurarsi l’oro. Decisiva la regata finale, programmata per la giornata di martedì 3 agosto: “Abbiamo fatto un grande lavoro oggi e dimostrato che eravamo molto veloci in queste condizioni. E’ stato molto bello e Siamo contenti di come sia andata, ma restiamo concentrati per la medal race di dopodomani. Sarà sicuramente una ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Caterina Banti esi sono assicurati un posto sul podio nel Nacra 17. Il duo azzurro è sicuro di conquistare una medaglia che verrà contesa nella, tra due giorni. Sarà sufficiente chiudere tra i primi sei per assicurarsi l’oro. Decisiva la regata finale, programmata per la giornata di martedì 3 agosto: “Abbiamo fatto un grande lavoro oggi e dimostrato che eravamo molto veloci in queste condizioni. E’ stato molto bello econtenti di come sia andata, ma restiamoper ladi dopodomani. Sarà sicuramente una ...

