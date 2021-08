Vela, Tita-Banti vincono l’oro alle Olimpiadi se… È ancora Italia-Gran Bretagna come Luna Rossa in Prada Cup! (Di domenica 1 agosto 2021) Ruggero Tita e Caterina Banti sono a un passo dalla conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’equipaggio del Nacra 17 misto sta letteralmente volando sulle acque di Enoshima e si è messo in posizione di chiaro vantaggio alla vigilia della Medal Race, ovvero la regata conclusiva con punteggio raddoppiato che definirà la classifica generale e ufficializzerà il podio di questa classe velica. I due azzurri sono stati impeccabili nel corso delle 12 regate disputate negli ultimi quattro giorni: 4 vittorie, 4 secondi posti, 2 terzi posti, 1 quinto posto, 1 ottavo posto (risultato scartato). I nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Ruggeroe Caterinasono a un passo dalla conquista della medaglia d’orodi Tokyo 2021. L’equipaggio del Nacra 17 misto sta letteralmente volando sulle acque di Enoshima e si è messo in posizione di chiaro vantaggio alla vigilia della Medal Race, ovvero la regata conclusiva con punteggio raddoppiato che definirà la classifica generale e ufficializzerà il podio di questa classe velica. I due azzurri sono stati impeccabili nel corso delle 12 regate disputate negli ultimi quattro giorni: 4 vittorie, 4 secondi posti, 2 terzi posti, 1 quinto posto, 1 ottavo posto (risultato scartato). I nostro ...

