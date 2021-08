Vela, Tita-Banti incrementano il primato nei Nacra17 prima della Medal Race! Medaglia già sicura (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo 13 anni di attesa, l’Italia della Vela torna sul podio ai Giochi Olimpici! Ruggero Tita e Caterina Banti, quando manca ormai solo la Medal Race, sono infatti già certi di portare a casa almeno la Medaglia d’argento nei Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La coppia mista azzurra, in testa alla classifica generale sin dalla prima giornata di gara, ha incrementato ulteriormente il vantaggio sui primi inseguitori e adesso può permettersi anche un sesto posto in occasione della Finale di martedì 3 agosto per conquistare il titolo a cinque ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo 13 anni di attesa, l’Italiatorna sul podio ai Giochi Olimpici! Ruggeroe Caterina, quando manca ormai solo laRace, sono infatti già certi di portare a casa almeno lad’argento nei Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La coppia mista azzurra, in testa alla classifica generale sin dallagiornata di gara, ha incrementato ulteriormente il vantaggio sui primi inseguitori e adesso può permettersi anche un sesto posto in occasioneFinale di martedì 3 agosto per conquistare il titolo a cinque ...

