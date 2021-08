Vela | Olimpiadi Tokyo Tita-Banti | “Fatto un gran lavoro | siamo pronti per la medal race”

Advertising

RaiNews : La staffetta 4X100 mista di nuoto ha conquistato oggi uno storico bronzo olimpico, ottenendo anche il record italia… - Gazzetta_it : Tita-Banti strepitosi, sono già certi almeno dell’argento #Fiv #Tokyo2020 - mario_cama : RT @SkySport: Olimpiadi, Vela. Tita-Banti si giocano l'oro nel Nacra 17: azzurri già certi dell'argento #SkySport #Olimpiadi #Vela #Tokyo20… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Dramma Camboni, squalificato nell’ultima gara perde la medaglia #vela - storiecorrenti : Vela è tra gli sport che hanno fatto parte della struttura formativa delle Olimpiadi moderne e da ieri i campioni s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Olimpiadi

Australia in trionfo nel Laser maschile con Matt Wearn , dominatore di questecon un ampio vantaggio di 29 punti sul croato Tonci Stipanovic (argento) e 32 sul norvegese Hermann Tomasgaard (...Ottimo risultato anche nella: Caterina Banti e Ruggero Tita sono ormai sicuri di ottenere ... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) ZVEREV KHACHANOV FINALE TENNISTOKYO 2020/ Match pronto ...Abbiamo raggiunto quota 20 medaglie in queste Olimpiadi di Tokyo, anche se nel day 7 ne abbiamo raccolta solo una (anche se storica). Vediamo se ...Andrea Cipressa, ct della nazionale di fioretto, ha usato un lungo post su facebook per rispondere alle pesanti critiche che nei giorni scorsi gli sono state rivolte per i deludenti risultati alle Oli ...