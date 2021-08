Vela, l’Italia torna sul podio alle Olimpiadi dopo 13 anni! Ora un ultimo tabù da sfatare per Tita-Banti (Di domenica 1 agosto 2021) Ruggero Tita e Caterina Banti, grazie ad un cammino esaltante nelle 12 regate di flotta, si garantiscono almeno la medaglia d’argento a Tokyo e riportano l’Italia della Vela sul podio ai Giochi Olimpici dopo 13 lunghi anni di attesa. La coppia mista tricolore si è resa protagonista di un quinquennio fantastico e adesso deve completare l’opera, arrivando nelle prime 6 posizioni in Medal Race e conquistando uno storico titolo a cinque cerchi. Ad eccezione dell’ottavo posto nella Race 7 (risultato scartato), in una giornata con vento debole e regate di conseguenza molto difficili da ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Ruggeroe Caterina, grazie ad un cammino esaltante nelle 12 regate di flotta, si garantiscono almeno la medaglia d’argento a Tokyo e riportanodellasulai Giochi Olimpici13 lunghi anni di attesa. La coppia mista tricolore si è resa protagonista di un quinquennio fantastico e adesso deve completare l’opera, arrivando nelle prime 6 posizioni in Medal Race e conquistando uno storico titolo a cinque cerchi. Ad eccezione dell’ottavo posto nella Race 7 (risultato scartato), in una giornata con vento debole e regate di conseguenza molto difficili da ...

