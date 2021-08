Vangelo di domenica 1 agosto | riflessione di Paolo de La Luce di Maria – Video

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono pronto a buttarmi in un vuoto di certezze, consapevole però che Gesù mi abbraccerà, mi accoglierà, mi sosterrà? Riflessioni dide LadiIl pane della vita è l’Eucaristia, ci dice Gesù, che in questosi dichiara: “Sono io il Figlio di Dio, sono io la vita, sono io tutto, L'articolo proviene da Ladi

Advertising

CiuppinoCzar : Padre Barzaghi con l'omelia sul vangelo di oggi. Il dono della Fede e la responsabilità della scelta libera dell'uo… - RelazioneDio : Il commento al Vangelo di @enzobianchi7 e i canti gregoriani della XVIII Domenica del Tempo Ordinario: - dpv_ReginaPace1 : #Vangelo del Giorno: Domenica 1 Agosto: Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,24-35 - toscanatoday : I pensieri della domenica di Don Luigi: Il pane della vita - CaritasSassari : 'Chiamati a nutrirci del pane della vita' Commento #vangelo di oggi #domenica #1agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domenica

Valledaostaglocal.it

Tempo medio di lettura: 2 minuti ( don Sergio Zambenetti ) La pagina deldi questaci presenta Gesù nella famosa cacciata dei venditori dal Tempio di Gerusalemme , attraverso cui vuole riportare la Casa del Signore al suo ruolo più vero e autentico , che è ...... in corso oggi1 agosto e domani lunedì 2 agosto. L'Indulgenza Plenaria della Porziuncola ...e dall'impegno a emendarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il,...Papa Francesco guida anche questa domenica la recita dell'Angelus dalla Piazza di San Pietro e inizia subito a commentare la Liturgia odierna, le barche in movimento verso Cafarnao e la folla che sta ...Riceviamo e pubblichiamo Foglio d’informazione e vita cristiana della Unità Pastorale di Vetto (Parrocchie di Cola, Crovara, Gottano, Piagnolo e Vetto) Vetto: tel. 0522 815556 – mail: parrocchiavetto@ ...