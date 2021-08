Vangelo del giorno | Giovanni 6 | 24-35 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 1 agosto 2021) Lo spunto daldi oggi 1 Agosto 2021, Domenica: “Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete”. XVIII settimana del tempo ordinario – II settimana del salterio – Anno B Dalsecondo Giovanni 6, 24-35 Quando dunque la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Li fece entrare nei confinisuo santuario, questo monte che la sua destra si è acquistato. R. ...Dalsecondo Giovanni Gv 6,24 - 35 In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non ...(Gv 6,24 - 35) In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi ... Oggi si è perso questo senso dell'importanzapane. E' cambiato il nostro stile di vita, c'è più ...Dopo avere scacciato i mercanti dal tempio, stupisce che si avvicinassero a Gesù ciechi e storpi e che Lui li guarisse. Eppure proprio questo accostamento ci aiuta a comprendere quale sia per Gesù la ...Le cose da sapere sulla vita del santo dell'1 agosto che per la Chiesa Cattolica è San Alfonso Maria de' Liguori vescovo e scrittore.