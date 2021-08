Vanessa Ferrari verso la finale alle Olimpiadi: come passa la giornata di vigilia? Il lavoro in palestra (Di domenica 1 agosto 2021) Vanessa Ferrari sta vivendo la classica giornata di vigilia in vista dell’appuntamento più importantante della sua carriera: la finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Lunedì 2 agosto (alle ore 10.57 italiane) la Farfalla di Orzinuovi scenderà in pedana per dare l’assalto alla tanto agognata medaglia a cinque cerchi: dopo gli amari quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, la bresciana vuole salire su quel podio e mettersi al collo l’unico alloro che le manca. La bresciana si presenta all’appuntamento col miglior punteggio di qualificazione (14.166), è in ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)sta vivendo la classicadiin vista dell’appuntamento più importantante della sua carriera: laal corpo libero delledi Tokyo 2021. Lunedì 2 agosto (ore 10.57 italiane) la Farfalla di Orzinuovi scenderà in pedana per dare l’assalto alla tanto agognata medaglia a cinque cerchi: dopo gli amari quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, la bresciana vuole salire su quel podio e mettersi al collo l’unico alloro che le manca. La bresciana si presenta all’appuntamento col miglior punteggio di qualificazione (14.166), è in ...

