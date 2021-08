Vanessa Ferrari | finale corpo libero Olimpiadi | le avversarie per le medaglie Andrade | Melnikova | Carey…

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021)è chiamata all’appuntamento della vita: lunedì 2 agosto (ore 10.57) andrà in scena laaldelledi Tokyo 2021. L’azzurra andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi, si presenta col miglior punteggio di qualifica e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. Quali sono leche la bresciana si troverà di fronte in pedana? La statunitense Jade Carey ha sempre battutodurante la Coppa del Mondo negli ultimi due anni, ma adesso laè decisamente migliore rispetto a ...