Valentino, chi è il compagno dello stilista dopo lo storico famoso ex: "Una famiglia allargata" (Di domenica 1 agosto 2021) Quando si pensa alla vita sentimentale di dell'inimitabile Valentino Garavani si pensa subito a Giancarlo Giammetti: socio d'affari, collaboratore artistico nonché responsabile di tutti gli aspetti strategici ed economici della mitica casa di moda. Il celebre imprenditore dell'ambito fashion è stato fidanzato con lo stilista per 12 anni. Oggi però sono solo amici e colleghi. Amici e colleghi, ma il loro legame non ha mai visto fine. Si è trasformato, forse rafforzato. Giancarlo Giammetti (1938) e Valentino Garavani (1932) sono comunque uno l'ombra dell'altro, ma quest'ultimo ha un altro fidanzato, Bruce Hoeksema. D'altra parte lo stesso ...

