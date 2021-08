Val di Susa, migliaia di No Tav sfilano per protestare contro l’alta velocità: scontri al cantiere tra manifestanti e forze dell’ordine (Di domenica 1 agosto 2021) Sabato pomeriggio migliaia di No Tav arrivati da tutta Italia hanno marciato per i sentieri della Val di Susa verso il cantiere dell’alta velocità. Una volta arrivati davanti ai jersey che sbarravano il sentiero, i militanti hanno provato a rimuovere il filo spinato con delle corde, lanciando pietre, fuochi d’artificio e bombe carta verso l’area del cantiere. Le forze dell’ordine ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. Nel corso dell’assedio, durato oltre due ore, un altro gruppo di No Tav è riuscito a entrare dentro il cantiere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Sabato pomeriggiodi No Tav arrivati da tutta Italia hanno marciato per i sentieri della Val diverso ildel. Una volta arrivati davanti ai jersey che sbarravano il sentiero, i militanti hanno provato a rimuovere il filo spinato con delle corde, lanciando pietre, fuochi d’artificio e bombe carta verso l’area del. Leha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. Nel corso dell’assedio, durato oltre due ore, un altro gruppo di No Tav è riuscito a entrare dentro il...

