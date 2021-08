Vaccino anti Covid | Locatelli | “Immunizzare gli adolescenti è decisivo”

(Di domenica 1 agosto 2021) Nessun dubbio sul vaccinare gliper immunizzarli e, quando vi saranno i dati che daranno il via libera, anche i bambini. A dirlo è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco, in un’intervista al Corriere della Sera in cui fa il punto su varie domande legate al. Secondo, per i ragazzi i vantaggi delsono di molto superiori rispetto ai rischi: “Così vengono protetti dal rischio di sviluppare malattia grave o addirittura fatale”. I deceduti sotto i 19 anni in Italia, riporta, sono a oggi 28. L’immunizzazione degli...

Advertising

fattoquotidiano : Zingaretti riceve la seconda dose del vaccino anti-Covid: “Per tornare liberi bisogna immunizzarsi. Chi dice il con… - HuffPostItalia : 'Quello anti Covid non è un vero vaccino. Siamo cavie'. Sergio Berlato, meloniano, complottista e irriducibile no v… - Adnkronos : La terza dose del #vaccino anti covid di #Pfizer aumenta l'efficacia contro la variante Delta. - sferriam : RT @Roberto89203953: Il virologo tedesco Gert Bossche ha dichiarato:'Con il vaccino anti covid distruggiamo il sistema immunitario delle pe… - Jambonet1 : RT @Roberto89203953: Il virologo tedesco Gert Bossche ha dichiarato:'Con il vaccino anti covid distruggiamo il sistema immunitario delle pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Da questi evince uno Stato che continua a far registrare contagi tra molti dei suoi vaccinati con entrambe le dosi di- Covid. Particolarmente discusso è infatti il report diffuso nelle ...... Zaia sulla necessità di una terza dose Luca Zaia , governatore del Veneto, si è espresso sulla necessità o meno di effettuare una terza dose di- Covid - 19: 'Vedo che il mondo ...In che modo i non vaccinati anti-Covid rappresentano una minaccia in generale, anche per chi è vaccinato. Gli esperti ci mettono in guardia.«Nessun dubbio sul vaccinare gli adolescenti per immunizzarli e, quando vi saranno i dati che daranno il via libera, anche i bambini». Queste, le ...