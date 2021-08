Vaccini:Veneto,tracing anche in condominio se c'è positivo (Di domenica 1 agosto 2021) Nei casi di scoperta di un nuovo positivo alla variante Delta del Covid in Veneto sarà possibile per la sanità attuare un piano stringente di contact tracing che potrà coinvolgere lo stesso condominio ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Nei casi di scoperta di un nuovoalla variante Delta del Covid insarà possibile per la sanità attuare un piano stringente di contactche potrà coinvolgere lo stesso...

Variante Delta, il piano del Veneto: controlli e test anche ai vicini di casa Variante Delta in Veneto Non si arresta la diffusione del virus, benché caratterizzata da una bassa ... Vaccini e controlli Si articolano in due direzioni gli obiettivi del piano. Da una parte occorre '...

