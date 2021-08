Vaccinazioni, in Campania somministrate 6.606.883 dosi (seconda iniezione per 3.013.686 cittadini) (Di domenica 1 agosto 2021) Unità di Crisi Regionale su Covid-19 comunica i dati delle Vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.00 di oggi, 1 agosto 2021. “Complessivamente – si legge in una nota – sono stati vaccinati con la prima dose 3.593.197 cittadini. Di questi 3.013.686 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.606.883”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Unità di Crisi Regionale su Covid-19 comunica i dati delleinaggiornati alle ore 17.00 di oggi, 1 agosto 2021. “Complessivamente – si legge in una nota – sono stati vaccinati con la prima dose 3.593.197. Di questi 3.013.686 hanno ricevuto ladose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.606.883”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

