Vaccinazioni a tappeto: danni subiti vanno risarciti dallo Stato, lo ha stabilito la Cassazione (Di domenica 1 agosto 2021) Una sentenza della Cassazione, poco pubblicizzata da governo e ministero della salute di Speranza, che sono risultati soccombenti, ha riconosciuto che i danni da vaccinazione non solo imposta, ma soltanto raccomandata da autorità sanitarie (Stato o Regioni), debbono essere risarciti dallo Stato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 1 agosto 2021) Una sentenza della, poco pubblicizzata da governo e ministero della salute di Speranza, che sono risultati soccombenti, ha riconosciuto che ida vaccinazione non solo imposta, ma soltanto raccomandata da autorità sanitarie (o Regioni), debbono essereL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Vaccinazioni a tappeto: danni subiti vanno risarciti dallo Stato, lo ha stabilito la Cassazione - SilviaTeresa14 : - ombre_e_luci : @luddynski @robybrancaccio @IstDavide78 @HuffPostItalia Ma che fai rispondi a un tizio con 8 follower? Non serve a… - NotOnlyBill : Due domande da fare al Prof... 1) Veramente si può 'fermare' un virus che per sua natura muta continuamente? 2) le… - TgrRai : #COVID19, in #EmiliaRomagna piano dosi in Riviera, obiettivo vaccinazioni a tappeto. Due postazioni fisse e un camp… -