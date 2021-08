Ungheria, Vettel si schiera con la comunità Lgbt: scarpe e casco con l'arcobaleno (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo l'Europeo di calcio, ora è la Formula 1 a farsi portavoce della protesta generale contro l'Ungheria. Da poco più di un mese è stata approvata una legge promossa dal governo di Viktor Orban con ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo l'Europeo di calcio, ora è la Formula 1 a farsi portavoce della protesta generale contro l'. Da poco più di un mese è stata approvata una legge promossa dal governo di Viktor Orban con ...

