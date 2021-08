Una Vita, anticipazioni oggi 1 agosto: Lolita indecisa nella scelta della madrina di Moncho (Di domenica 1 agosto 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’1 agosto 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.30 circa? Lolita pensa di annullare le celebrazioni del battesimo del piccolo Moncho. La moglie di Antonito, infatti, è indecisa tra Carmen e Fabiana per il ruolo di madrina. Felipe incalza Genoveva e l’accusa apertamente di essere implicata con Israel nell’omicidio della povera Marcia. Anche Mendez si presenta a Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 agosto 2021)“Una”, puntata dell’12021. Che cosa vedremo nel nuovo episodiosoap spagnola su Canale 5 alle 14.30 circa?pensa di annullare le celebrazioni del battesimo del piccolo. La moglie di Antonito, infatti, ètra Carmen e Fabiana per il ruolo di. Felipe incalza Genoveva e l’accusa apertamente di essere implicata con Israel nell’omicidiopovera Marcia. Anche Mendez si presenta a Articolo completo: dal blog SoloDonna

