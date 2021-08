Una Vita, anticipazioni al 7 agosto: un nuovo arrivo ad Acacias (Di domenica 1 agosto 2021) Le indagini sulla tragica morte di Marcia Sampaio continueranno a trainare le vicende di Una Vita. Le anticipazioni al 7 agosto, infatti, rivelano che Mendez confiderà a Felipe che Genoveva è tra i sospettati per l'omicidio della giovane. L'avvocato sarà sotto shock e incalzerà la consorte per sapere dove si trovasse il pomeriggio dell'assassinio di Marcia. In seguito anche il commissario andrà dalla Salmeron per metterla sotto torchio la dark lady si assicurerà l'alleanza di Velasco e della domestica Laura. Nel frattempo, Lolita penserà di rinviare il battesimo di Moncho in quanto non saprà se affidare il ruolo di madrina a Fabiana o a ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 1 agosto 2021) Le indagini sulla tragica morte di Marcia Sampaio continueranno a trainare le vicende di Una. Leal 7, infatti, rivelano che Mendez confiderà a Felipe che Genoveva è tra i sospettati per l'omicidio della giovane. L'avvocato sarà sotto shock e incalzerà la consorte per sapere dove si trovasse il pomeriggio dell'assassinio di Marcia. In seguito anche il commissario andrà dalla Salmeron per metterla sotto torchio la dark lady si assicurerà l'alleanza di Velasco e della domestica Laura. Nel frattempo, Lolita penserà di rinviare il battesimo di Moncho in quanto non saprà se affidare il ruolo di madrina a Fabiana o a ...

