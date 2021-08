Una Vita Anticipazioni 2 agosto 2021: Felicia annuncia le nozze di Camino e Ildefonso (Di domenica 1 agosto 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 2 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Camino alla fine ha ceduto e accettato di sposare Ildefonso. Felicia annuncia al quartiere un doppio matrimonio: Camino e Ildefonso, Emilio e Cinta. Leggi su comingsoon (Di domenica 1 agosto 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 2. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5,alla fine ha ceduto e accettato di sposareal quartiere un doppio matrimonio:, Emilio e Cinta.

Advertising

Azione_it : Finalmente approvata la norma che garantisce il diritto all'oblio. Da oggi una persona assolta non potrà essere mar… - mauroberruto : Ho conosciuto pochi atleti capaci di allenarsi come Mauro #Nespoli. Forse nessuno. Questa medaglia nell’individuale… - SimoPillon : Qualche democratico LGBT festeggia il coming out di Lucilla Boari augurandomi una freccia in fronte. E pensare che… - mitremailcul0 : RT @clevds: posso dire che avete rotto i coglioni e che dovete iniziare a farvi una vita perché troppo tempo su twitter vi fa molto male?… - MrSpazzaneve : @Kalo9603 No io l'ho tirato in fondo ma ti giuro non dai quante volte ho pensato di mollare, il periodo in assoluto… -