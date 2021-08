Una rassegna cinematografica da non perdere per chi ama i film classici restaurati. A Narni (Trapani) (Di domenica 1 agosto 2021) La locandina del film “A ciascuno il suo” Per gli appassionati dei classici restaurati Narni. Le vie del cinema e? un appuntamento d’obbligo. Fra i titoli, Padre padrone dei fratelli Taviani, A ciascuno il suo di Elio Petri, per ricordare il centenario della nascita di Leonardo Sciascia e il suo contributo al cinema. In onore di Nino Manfredi (pure nato nel 1921) Pane e cioccolato di Franco Brusati.INFO: Narni (Tr), Parco Pubblico Bruno Donatelli, dal 3 al 7 agosto, ingresso gratuito.leviedelcinema.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Narni. Le vie del cinema”, ... Leggi su iodonna (Di domenica 1 agosto 2021) La locandina del“A ciascuno il suo” Per gli appassionati dei. Le vie del cinema e? un appuntamento d’obbligo. Fra i titoli, Padre padrone dei fratelli Taviani, A ciascuno il suo di Elio Petri, per ricordare il centenario della nascita di Leonardo Sciascia e il suo contributo al cinema. In onore di Nino Manfredi (pure nato nel 1921) Pane e cioccolato di Franco Brusati.INFO:(Tr), Parco Pubblico Bruno Donatelli, dal 3 al 7 agosto, ingresso gratuito.leviedelcinema.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “. Le vie del cinema”, ...

