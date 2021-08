Uk, il piano per convincere i giovani a vaccinarsi: sconti al ristorante e sul cibo a domicilio e taxi gratis. Esperti perplessi (Di domenica 1 agosto 2021) Se decidi di vaccinarti potrai avere una corsa in taxi gratis, sconti sul cibo a domicilio e promozioni al ristorante. È questa l’ultima trovata del governo del Regno Unito per incentivare i più giovani a ricevere la propria dose. Il progetto riguarda le compagnie di trasporto privato come Uber e Bolt, ma anche servizi di delivery e ristorazione come Deliveroo e Pizza Pilgrim. L’obiettivo di Boris Johnson e del Ministro della sanità britannico Sajid Javid è quello di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale di giovani e adolescenti, visto che solo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Se decidi di vaccinarti potrai avere una corsa insule promozioni al. È questa l’ultima trovata del governo del Regno Unito per incentivare i piùa ricevere la propria dose. Il progetto riguarda le compagnie di trasporto privato come Uber e Bolt, ma anche servizi di delivery e ristorazione come Deliveroo e Pizza Pilgrim. L’obiettivo di Boris Johnson e del Ministro della sanità britannico Sajid Javid è quello di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale die adolescenti, visto che solo il ...

