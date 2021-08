Ucraina, Shevchenko lascia la panchina: «Sarò sempre grato» – FOTO (Di domenica 1 agosto 2021) Andriy Shevchenko, con un tweet, ha annunciato la separazione dalla Nazionale Ucraina: il messaggio dell’ex attaccante Andriy Shevchenko non è più il ct della Nazionale Ucraina. Ad annunciarlo è lo stesso ex attaccante sui social: «Oggi è scaduto il mio contratto con la Federcalcio Ucraina. Ho passato cinque anni con la Nazionale. È stato un duro lavoro che ha dimostrato che siamo capaci di giocare a calcio moderno. Sono grato al presidente e al comitato esecutivo dell’UAF per l’opportunità di lavorare con la squadra nazionale Ucraina. Ringrazio ogni giocatore, ogni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Andriy, con un tweet, ha annunciato la separazione dalla Nazionale: il messaggio dell’ex attaccante Andriynon è più il ct della Nazionale. Ad annunciarlo è lo stesso ex attaccante sui social: «Oggi è scaduto il mio contratto con la Federcalcio. Ho passato cinque anni con la Nazionale. È stato un duro lavoro che ha dimostrato che siamo capaci di giocare a calcio moderno. Sonoal presidente e al comitato esecutivo dell’UAF per l’opportunità di lavorare con la squadra nazionale. Ringrazio ogni giocatore, ogni ...

