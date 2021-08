“Tuo nipote ha un debito”, truffatori rubano 20mila euro a coppia di anziani (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – truffatori in azione anche nel capoluogo Irpino: vittima una coppia ultraottantenne. Con il solito raggiro del nipote debitore, i malviventi sono riusciti a farsi consegnare circa 20mila euro. Solo dopo aver contattato il familiare i malcapitati si son resi conto del raggiro e non hanno esitato ad allertare i Carabinieri della Stazione di Avellino che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –in azione anche nel capoluogo Irpino: vittima unaultraottantenne. Con il solito raggiro delre, i malviventi sono riusciti a farsi consegnare circa. Solo dopo aver contattato il familiare i malcapitati si son resi conto del raggiro e non hanno esitato ad allertare i Carabinieri della Stazione di Avellino che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

