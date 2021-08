Trasparenza? Zero: ecco perché Roberto Speranza nasconde ancora i dati della pandemia (Di domenica 1 agosto 2021) La politica di contrasto al Covid del governo Conte 2 e pure del governo Draghi si è fondata su dati. In particolare su 22 indicatori che hanno classificato le regioni italiane in zone bianche, gialle, arancioni, arancioni rafforzate e rosse. Insomma i diritti costituzionali degli italiani sono stati compressi sulla base di dati epidemiologici. Già l'Accademia dei Lincei da giugno 2020 aveva chiesto invano di rendere pubblici questi dati. Si tratta di conoscere quei dati disaggregati a fondamento di una seria politica di contrasto al virus. Per tale motivo, Lettera 150 e i suoi esperti statistici, tutti docenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) La politica di contrasto al Covid del governo Conte 2 e pure del governo Draghi si è fondata su. In particolare su 22 indicatori che hanno classificato le regioni italiane in zone bianche, gialle, arancioni, arancioni rafforzate e rosse. Insomma i diritti costituzionali degli italiani sono stati compressi sulla base diepidemiologici. Già l'Accademia dei Lincei da giugno 2020 aveva chiesto invano di rendere pubblici questi. Si tratta di conoscere queidisaggregati a fondamento di una seria politica di contrasto al virus. Per tale motivo, Lettera 150 e i suoi esperti statistici, tutti docenti ...

