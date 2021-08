Tra petrolio e rinnovabili: Eni raddoppia (non solo il dividendo) (Di domenica 1 agosto 2021) Roma, 1 ago – Da un lato la ricerca degli idrocarburi, dall’altro le rinnovabili. Due strade che per Eni non confliggono, anzi possono e devono essere percorse parallelamente. Una strategia che inizia a dare i suoi frutti, anche e soprattutto dal punto di vista dei risultati (contabili e non). Dimostrando che, quando si parla del cane a sei zampe, la “distruzione creatrice” di schumpeteriana memoria non sembra essere una chiave interpretativa valida.Eni raddoppia il dividendoSono bastati sei mesi al gruppo di San Donato Milanese per archiviare il 2020. Un vero e proprio annus horribilis che passerà alla storia, tra gli addetti ai lavori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 1 agosto 2021) Roma, 1 ago – Da un lato la ricerca degli idrocarburi, dall’altro le. Due strade che per Eni non confliggono, anzi possono e devono essere percorse parallelamente. Una strategia che inizia a dare i suoi frutti, anche e soprattutto dal punto di vista dei risultati (contabili e non). Dimostrando che, quando si parla del cane a sei zampe, la “distruzione creatrice” di schumpeteriana memoria non sembra essere una chiave interpretativa valida.EniilSono bastati sei mesi al gruppo di San Donato Milanese per archiviare il 2020. Un vero e proprio annus horribilis che passerà alla storia, tra gli addetti ai lavori ...

