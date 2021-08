Torvaianica, torna il presidio sanitario per residenti e turisti: ecco dove e fino a quando (Di domenica 1 agosto 2021) Al via da ieri, sabato 31 luglio, il servizio di assistenza sanitaria dedicato ai residenti e ai turisti che nel mese di agosto frequentano Torvaianica, con il presidio medico sanitario che torna per il terzo anno consecutivo e sarà operativo fino a domenica 5 settembre. Torvaianica, torna il presidio sanitario Il presidio, ubicato in viale Francia 98 accanto alla Farmacia comunale n.2, sarà attivo dal mercoledì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per attività di guardia medica. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Al via da ieri, sabato 31 luglio, il servizio di assistenza sanitaria dedicato aie aiche nel mese di agosto frequentano, con ilmedicocheper il terzo anno consecutivo e sarà operativoa domenica 5 settembre.ilIl, ubicato in viale Francia 98 accanto alla Farmacia comunale n.2, sarà attivo dal mercoledì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per attività di guardia medica. Il ...

Dal 20 al 22 agosto, a Torvaianica, torna TrentUgo Tognazzi con la direzione artistica di voi figli. Regalo più bello a vostro padre non potevate farlo... 'Il regalo gliel'hanno fatto soprattutto il ...

Weekend a Roma: cosa fare sabato 31 luglio e domenica 1 agosto
TrentUgo Tognazzi Torna a Torvaianica l'appuntamento che omaggia il grande mattatore della commedia italiana Ugo Tognazzi. Il festival, per l'occasione ribattezzato TrentUgo Tognazzi, per ricordare ...

