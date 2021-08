Torvaianica, al via la campagna di prevenzione per la salute della pelle al sole (Di domenica 1 agosto 2021) Ha preso il via la campagna di prevenzione per la salute della pelle al sole “sole, Mare 2021. Conosci e proteggi la tua pelle al sole”, promossa da IDI Farmaceutici e patrocinata dal Comune di Pomezia in collaborazione con le farmacie comunali. L’iniziativa di sensibilizzazione – partita ieri a Torvaianica in viale Spagna 40, che si terrà anche nei giorni: 1, 4 e 5 agosto – prevede un check-up gratuito della pelle per la valutazione del fototipo. Secondo le ultime stime AIOM (Associazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 agosto 2021) Ha preso il via ladiper laal, Mare 2021. Conosci e proteggi la tuaal”, promossa da IDI Farmaceutici e patrocinata dal Comune di Pomezia in collaborazione con le farmacie comunali. L’iniziativa di sensibilizzazione – partita ieri ain viale Spagna 40, che si terrà anche nei giorni: 1, 4 e 5 agosto – prevede un check-up gratuitoper la valutazione del fototipo. Secondo le ultime stime AIOM (Associazione ...

