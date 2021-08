Torta margherita super soffice: senza burro solo 2 cucchiai di olio! (Di domenica 1 agosto 2021) Volete preparare un dolce buonissimo, che non richieda l’uso del burro? Ecco la ricetta per cucinare una Torta margherita super soffice. Questa Torta sarà perfetta per essere servita a colazione, a merenda o come dolce fine pasto. Ingredienti: 120 grammi di zucchero bianco da tavola 100 grammi di fecola di patate 100 grammi di farina del tipo 00 30 ml di olio di olio di semi ( corrispondono a 2 cucchiai) 30 ml di acqua tiepida 4 uova intere Q.b. di estratto di vaniglia. Per la teglia: un po’ di olio di semi o un pezzetto di burro ed un po’ di farina ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 1 agosto 2021) Volete preparare un dolce buonissimo, che non richieda l’uso del? Ecco la ricetta per cucinare una. Questasarà perfetta per essere servita a colazione, a merenda o come dolce fine pasto. Ingredienti: 120 grammi di zucchero bianco da tavola 100 grammi di fecola di patate 100 grammi di farina del tipo 00 30 ml di olio di olio di semi ( corrispondono a 2) 30 ml di acqua tiepida 4 uova intere Q.b. di estratto di vaniglia. Per la teglia: un po’ di olio di semi o un pezzetto died un po’ di farina ...

Advertising

980Luca : 20:30. 2 pizze, 1 lt di coca 22:00. Birra 1, 2 e 3, olive e patatine, prosecco 1, torta al gelato 01:30. Prosecco 2… - OsservaMy : @TuaSorella_85 @LuigiFo17062551 @CristinaGrandi6 @GigiEinaudi Tipo la torta Margherita? Uuuuuu - cate_p_ : @OnceUponATeddy @kscarlett22_ The epic moment! Poi quel “vero amore”? rivolto a Margherita come se volesse anche la… - _ello_ray : @NuvolaDiDrago22 @AngelsOfLove12 Ho fatto un pisolo e ho sognato la torta margherita…guarda un po’ ?? - NuvolaDiDrago22 : @_ello_ray @AngelsOfLove12 La torta margherita ?? si buona infatti non mi ha dato il tempo di sfornare, manca lo zuc… -