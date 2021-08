Torna sul Lago per esporre le sue foto in una mostra: 'Sempre legato a Mandello' (Di domenica 1 agosto 2021) Mandellese, domiciliato a Reggio Emilia, Torna nella città natale per portare sul Lago la sua arte fotografica, una passione che coltiva da oltre vent'anni. Stiamo parlando di Marcello Navarrini: con ... Leggi su leccotoday (Di domenica 1 agosto 2021) Mandellese, domiciliato a Reggio Emilia,nella città natale per portare sulla sua artegrafica, una passione che coltiva da oltre vent'anni. Stiamo parlando di Marcello Navarrini: con ...

Advertising

Eurosport_IT : Bianca, papà torna. Stai tranquilla ?? Ci serve solo un altro po' per salire sul podio di #Tokyo2020 ????????… - ItaliaViva : #Rai, @Michele_Anzaldi torna sul caso Mazzola: 4 scatti di carriera in 3 anni in Rai grazie al M5s e doppio incaric… - fattoquotidiano : Fauci: “Vaccinati o no contagiosità identica”. Virologo USA “Stessa carica virale nei contagiati da Delta”. Non se… - h4roldxlou : RT @advorelou: Storia in 4 atti: Atto primo: Louis ha un elastico per capelli blu. Atto secondo: Harry non ha nessun elastico. *Harry e Lou… - Haroldseibello : RT @advorelou: Storia in 4 atti: Atto primo: Louis ha un elastico per capelli blu. Atto secondo: Harry non ha nessun elastico. *Harry e Lou… -