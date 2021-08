Torino | Pjaca è il rinforzo perfetto per Juric | nuova chance per il croato

(Di domenica 1 agosto 2021) Unaavventura in Italia per Markoche nel 3 - 4 - 2 - 1 deldel connazionale Ivanpuò esaltarsi, avendo le caratteristiche per essere impiegato sia da trequartista che da ...

Advertising

juventusfc : Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @TorinoFC_1906 - marcoconterio : ?? Marko Pjaca più vicino al #Torino. Contatto con Juric positivo e croato ???? a un passo dall'addio alla #Juventus @TuttoMercatoWeb - Toro_News : ?? | FOCUS Marko #Pjaca è stato uno dei più positivi nell'amichevole con il #Rennes: ora bisognerà capire quale sia… - toropuntoit : #Toro, lettori soddisfatti dell'arrivo di #Pjaca - infoitsport : Calciomercato Torino, dopo Pjaca rischio Caldara -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Pjaca

Una nuova avventura in Italia per Markoche nel 3 - 4 - 2 - 1 deldel connazionale Ivan Juric può esaltarsi, avendo le caratteristiche per essere impiegato sia da trequartista che da attaccante. Dotato di buona presenza fisica ...Commenta per primo L'amichevole contro il Rennes è stata la prima partita con la maglia delper Marko. La prova del trequartista croato è stata positiva: il fantasista si è messo in luce con una serie di buone giocate e, insieme a Ola Aina e Gleison Bremer , è stato tra i ...Il fantasista croato è stato acquistato dai granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. È reduce da una buona stagione con il Genoa. Ha giocato 38 partite, segnando tre reti e fornend ...Aspettando il Gallo Belotti. Ivan Juric ieri ha ricevuto indicazioni importanti dal suo Torino verso l’inizio della nuova stagione. Nonostante la sconfitta di misura contro il Rennes, l’allenatore gra ...