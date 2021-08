Tommaso, Temptation Island, sta riconquistando Valentina: “Più innamorati che mai” (Di domenica 1 agosto 2021) Il giovane Tommaso di Temptation Island ha raccontato di voler riconquistare la sua Valentina ad ogni costo Valentina e Tommaso L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di domenica 1 agosto 2021) Il giovanediha raccontato di voler riconquistare la suaad ogni costoL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

abort0vivente : ma perché c'è l'ombra della faccia di tommaso di temptation island boh - IsaeChia : #TemptationIsland, una ex coppia del programma punzecchia Stefano Sirena: “È stato davvero viscido!” I due dicono… - fireandiceee : RT @advorelou: Ora ho capito chi mi ricorda Tommaso di Temptation Island! È Harry Styles, raga, ma non il nostro, quello di Anna Todd, è Ha… - infoitcultura : Temptation Island, Tommaso cambia idea su Valentina: “Ora mi fido di lei” - 1Dxfoolsgold : RT @advorelou: Ora ho capito chi mi ricorda Tommaso di Temptation Island! È Harry Styles, raga, ma non il nostro, quello di Anna Todd, è Ha… -