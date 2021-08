Tom Daley lavora a maglia sugli spalti | il campione dei tuffi vende creazioni per la comunità Lgbtiq+

Advertising

Eurosport_IT : Durante la finale femminile del trampolino da 3m c'è qualcuno che lavora all'uncinetto: è l'oro olimpico Tom Daley… - CB_Ignoranza : L’immagine del giorno è sicuramente Tom Daley, fresco vincitore della medaglia d’oro con la Gran Bretagna, che va a… - Corriere : Tom Daley: «Orgoglioso di essere gay, questo oro mostra che tutto è possibile» - littlemixftlodo : RT @Eurosport_IT: Durante la finale femminile del trampolino da 3m c'è qualcuno che lavora all'uncinetto: è l'oro olimpico Tom Daley ???? #D… - Danystyles99 : RT @perchetendenza: 'Tom Daley': Perché nel corso della gara di tuffi del trampolino 3 metri femminile a #Tokyo2020 si è dilettato a fare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Daley

Dopo aver conquistato la medaglia d'oro nei tuffi sincronizzati da 10 metri, il campione olimpicoormai a Tokyo 2020 si sente a casa. Mentre assiste alla finale del trampolino femminile dai tre metri, il giovane prodigio inglese si rilassa facendo l'uncinetto. Una passione quella del ...è stato sorpreso a fare l' uncinetto sugli spalti della piscina delle Olimpiadi 2020 : il campione olimpico britannico in questi giorni ha fatto ricorso al suo hobby per allentare la ...Sono Olimpiadi speciali in tutto e per tutto quelle di Tom Daley, tuffatore britannico di 27 anni che nel primo giorno di medaglie (24 luglio) a Tokyo 2020 si è ...Il campione Olimpico Tom Daley ha l'hobby dell'uncinetto: durante la finale di tuffi femminile alle Olimpiadi 2020 ha alleggerito la tensione dando vita a una delle sue numerose creazioni. Tom Daley è ...