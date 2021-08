Tokyo2020 | Centracchio e Giuffrida bronzo nello judo | “Sul tatami diamo tutto e meniamo forte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 agosto 2021) “È stato qualcosa di fantastico, io e Odette abbiamo un legame particolare. Ci conosciamo da quando abbiamo 15 anni, e abbiamo vissuto tutte le tappe insieme. Averla affianco in quella giornata è stato fondamentale”. Così Marianel(categoria -63kg). Maria è la persona che più in assoluto merita questa medaglia perché è l’atleta che lavora più di tutti, non l’ho mai vista lamentarsi, sempre in silenzio, testa bassa a lavorare”. Ha aggiunto Odettenel(categoria- 52 kg). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.