Tokyo: Jacobs e Tamberi d'oro, scatta la festa a Casa Italia (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs e 'Gimbo' Tamberi d'oro fanno scattare la festa a Casa Italia, con gli azzurri del nuoto e della scherma che hanno atteso il ritorno dallo stadio Olimpico di Tokyo del presidente del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 agosto 2021) Marcelle 'Gimbo'd'oro fannore la, con gli azzurri del nuoto e della scherma che hanno atteso il ritorno dallo stadio Olimpico didel presidente del ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - sole24ore : Medaglia d’oro per #Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo - zazoomblog : Tokyo 2020 Jacobs: “Mio padre mi ha scritto prima della gara non l’ho mai incontrato” - #Tokyo #Jacobs: #padre… - SouzaEluam : RT @repubblica: Marcell Jacobs, ecco chi è il vincitore della finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 -