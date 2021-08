Advertising

MediasetTgcom24 : Tokyo, Draghi chiama Jacobs e Tamberi: 'Italia orgogliosa di voi' #marcelljacobs - dariochierchia : L'effetto Draghi alle Olimpiadi di Tokyo andrebbe confrontato con le precedenti Olimpiadi di Rio del 2016 quando il… - DavideTedesco74 : Tokyo, Draghi chiama Jacobs e Tamberi: 'Avete onorato l'Italia' Il presidente del Consiglio li ha invitati a Palazz… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Tamberi: '#Draghi ci ha chiamati, ci aspetta per un incontro' - CriCor9 : RT @anninaspiga: Tokyo: @crazylongjumper interrompe l’intervista con la radio spagnola Cope perché @giomalago gli passa al telefono Mario #… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Draghi

'Sono orgoglioso di voi , vi ho seguito: state onorando l'Italia'. Così Marioin una telefonata con il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò, si è complimentato per i risultati dell'atletica italiana alle Olimpiadi. Il premier ha poi parlato con i Marcell Jacobs e Gianmarco ...... al ritorno da, per festeggiare le loro vittorie. "Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito. State onorando l'Italia", ha detto. 1 agosto 2021Italiano l'uomo più veloce del mondo: "Era il mio sogno da bambino, ho corso più che potevo". Tamberi ex aequo nel salto in alto con il qatarino Barshim. La telefonata di Draghi: "Italia orgogliosa di ...Il primo paese trafitto e martoriato dal covid, il primo a vedere segnali di miglioramento, è ora il Paese che crede, reagisce, vince e stupisce tutti. Lo sport - e le Olimpiadi ne sono una conferma - ...