Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 BASKET MASCHILE, ITALIA AI QUARTI DI FINALE SUPERATA LA NIGERIA 80-71 #SkySport #Tokyo2020 #ItaliaNigeria - Eurosport_IT : Non vogliamo smettere di sognare, fantastica ITALIA ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics |… - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Tokyo: basket, nei quarti di finale Italia-Francia: (ANSA) - TOKYO, 01 AGO - Sarà la Francia l'avvers… - zizionice : RT @azzurridigloria: ??OLIMPIADI, BASKET: ITALIA AI QUARTI CONTRO LA FRANCIA?? Dopo i sorteggi di oggi, la Nazionale Italiana di basket affro… - sportface2016 : #Tokyo2020, #basket. #Sacchetti: 'Francia forte, ma ci giochiamo le nostre carte' -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo basket

L'Italia delgiocherà nei quarti di finale di2020 contro la Francia per ottenere un posto in semifinale. La gara si disputerà il 3 agosto.Due volte terza ai Mondiali nel 2014 e 2019, la Francia vanta un ricco passato recente: vittoria agli Europei 2013, 2° posto nel 2011, terzo nel 2015. Vanta le presenze di, tra gli altri, Rudy Gobert ,...La Slovenia si prende il primo posto nel girone C battendo la Spagna con il punteggio di 87-95. Si conclude così la prima fase delle Olimpiadi di Tokyo, dove tra poco saranno determinati gli accoppiam ...Da poco è stato svelato il tabellone dei quarti di finale del torneo olimpico di basket maschile, che vedrà al via le tre prime, le tre seconde e le due migliori terze dei quattro gironi che si sono d ...