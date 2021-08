Tokyo 2021, il cavallo svizzero Jet Set abbattuto dopo un infortunio nella gara di cross country (Di domenica 1 agosto 2021) La notizia giunge dalle piste di cross country delle Olimpiadi di Tokyo. Jet Set, il cavallo cavalcato dallo svizzero Robin Godel, è stato abbattuto. L’equino elvetico si era fatto male durante la gara, subendo un pesante infortunio che gli avrebbe impedito di tornare a gareggiare. La notizia è stata annunciata dal team svizzero. Jet Set si era procurato un infortunio a una zampa anteriore, mentre era alle prese con il salto di un ostacolo nell’acqua. Da lì il trasporto alla clinica veterinaria e gli accertamenti, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) La notizia giunge dalle piste didelle Olimpiadi di. Jet Set, ilcavalcato dalloRobin Godel, è stato. L’equino elvetico si era fatto male durante la, subendo un pesanteche gli avrebbe impedito di tornare a gareggiare. La notizia è stata annunciata dal team. Jet Set si era procurato una una zampa anteriore, mentre era alle prese con il salto di un ostacolo nell’acqua. Da lì il trasporto alla clinica veterinaria e gli accertamenti, che ...

