Tokyo 2020, volley maschile: Italia ok con il Venezuela, ai quarti da seconda (Di domenica 1 agosto 2021) Missione compiuta e pronostici rispettati dall'Italia di volley maschile. Nell'ultimo match della Pool A di Tokyo 2020, gli azzurri battono facilmente il Venezuela per 3-0: 25-22, 25-15, 25-17 il punteggio dei parziali che permettono ai vice campioni olimpici di consolidare il secondo posto e di attendere il nome dell'avversaria ai quarti che arriverà dal sorteggio.

