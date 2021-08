Tokyo 2020 | tennis | Krejickova Siniakova oro nel doppio femminile | niente doppietta per Bencic

Leggi su sportface

(Di domenica 1 agosto 2021) La Repubblica Ceca conquista la medaglia d’oro nel torneo didialle Olimpiadi di. Il merito? E’ della coppia Krejcikova/. Le numero uno al mondo, già vincitrici a Parigi in questo 2021, hanno superato in finale le svizzere/Golubic per 7-5 6-1 dopo un’ora e x minuti di gioco.dunque per Belinda, che meno di ventiquattro ore fa aveva ottenuto la medaglia d’oro in singolare. CRONACA – Primo set molto equilibrato e deciso solamente dal break operato ...