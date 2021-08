Tokyo 2020, tennis. Federer si congratula con Bencic: “Storia” (FOTO) (Di domenica 1 agosto 2021) L’impresa di Belinda Bencic e del suo oro nel singolare femminile di tennis a Tokyo 2020 non ha lasciato indifferente Roger Federer. Il venti volte campione Slam, grande assente nella manifestazione a cinque cerchi, si è congratulato con la numero 12 al mondo con la quale ha condiviso anche l’esperienza in Hopman Cup. “Storia“, il breve ma significativo messaggio scritto nel post su Instagram ad accompagnare la FOTO della medagliata Bencic. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roger ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) L’impresa di Belindae del suo oro nel singolare femminile dinon ha lasciato indifferente Roger. Il venti volte campione Slam, grande assente nella manifestazione a cinque cerchi, si èto con la numero 12 al mondo con la quale ha condiviso anche l’esperienza in Hopman Cup. ““, il breve ma significativo messaggio scritto nel post su Instagram ad accompagnare ladella medagliata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roger ...

