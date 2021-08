Tokyo 2020, Tamberi conquista l'oro e piange davanti al gesso di Rio 2016 (Di domenica 1 agosto 2021) Italia da impazzire nell'atletica. Dopo l' oro conquistato nei 100 metri da uno stratosferico Marcell Jacobs , arriva la medaglia più preziosa anche per nel salto in alto. Leggi anche > 'Gimbo', dopo ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Italia da impazzire nell'atletica. Dopo l' oroto nei 100 metri da uno stratosferico Marcell Jacobs , arriva la medaglia più preziosa anche per nel salto in alto. Leggi anche > 'Gimbo', dopo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - DariaTAURISANO : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Gianmarco Tamberi e il qatariota Barshim sono medaglia d'oro ex aequo nel salto in alto a Tokyo 2020. I due hanno… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Atletica Roberto #Mancini si congratula con #Jacobs e #Tamberi per le medaglie d'oro vinte -