Tokyo 2020, Simone Biles si ritira anche da finale corpo libero (Di domenica 1 agosto 2021) La ginnasta americana Simone Biles si è ritirata dalla finale individuale del corpo libero ai giochi di Tokyo 2020. La statunitense deciderà più avanti se prendere parte invece alla finale della trave. “In ogni caso, siamo tutti con te, Simone”, ha aggiunto Usa Gymnastics in un tweet. La decisione ha fatto seguito al ritiro di Biles dagli eventi di domenica e dalla finale a squadre di martedì, nonché dalla competizione individuale di giovedì. La sua scelta di saltare gli eventi per ... Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) La ginnasta americanasi èta dallaindividuale delai giochi di. La statunitense deciderà più avanti se prendere parte invece alladella trave. “In ogni caso, siamo tutti con te,”, ha aggiunto Usa Gymnastics in un tweet. La decisione ha fatto seguito al ritiro didagli eventi di domenica e dallaa squadre di martedì, nonché dalla competizione individuale di giovedì. La sua scelta di saltare gli eventi per ...

