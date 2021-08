Tokyo 2020, pallanuoto maschile: Italia-Ungheria oggi in tv, orario e diretta streaming (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Settebello torna in acqua per la quarta sfida della fase a gironi di pallanuoto maschile a Tokyo 2020. L’Italia affronta l’ostica Ungheria, in un match in cui gli uomini del ct Campagna cercheranno di consolidare la propria leadership nella Pool A. Appuntamento alle 3:00 (orario Italiano) di lunedì 2 agosto, il match sarà trasmesso integralmente in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, mentre per quanto riguarda la diretta tv RaiDue potrebbe trasmettere le fasi salienti dell’incontro. Su ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Il Settebello torna in acqua per la quarta sfida della fase a gironi di. L’affronta l’ostica, in un match in cui gli uomini del ct Campagna cercheranno di consolidare la propria leadership nella Pool A. Appuntamento alle 3:00 (no) di lunedì 2 agosto, il match sarà trasmesso integralmente insu Eurosport Player e Discovery+, mentre per quanto riguarda latv RaiDue potrebbe trasmettere le fasi salienti dell’incontro. Su ...

