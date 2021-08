Tokyo 2020, nuoto sincronizzato preliminari duo programma libero oggi in tv: orario e diretta streaming (Di lunedì 2 agosto 2021) oggi vanno in scena preliminari del duo programma libero per il nuoto sincronizzato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia proverà a passare il primo turno della competizione per poter sognare una medaglia. La sessione avrà inizio alle ore 12:30 di lunedì 2 agosto e terminerà alle 14:45. SEGUI LA GARA IN diretta IL CALENDARIO DEL nuoto sincronizzato IN TV – Sarà possibile seguire l’evento su Discovery + (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come per gli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021)vanno in scenadel duoper ilalle Olimpiadi di. L’Italia proverà a passare il primo turno della competizione per poter sognare una medaglia. La sessione avrà inizio alle ore 12:30 di lunedì 2 agosto e terminerà alle 14:45. SEGUI LA GARA INIL CALENDARIO DELIN TV – Sarà possibile seguire l’evento su Discovery + (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come per gli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ...

